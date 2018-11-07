Эксперт прокомментировал закон о нарушениях украинской границы

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин прокомментировал введение на Украине уголовной ответственности за незаконное пересечение границы гражданами «страны-агрессора». На Украине введена уголовная ответственность для граждан РФ за нарушение границы

Президент Украины Петр Порошенко подписал сегодня закон, устанавливающий уголовную ответственность для граждан России за незаконное пересечение украинской границы.

«Этот закон направлен против достаточно большого количества российских граждан, которые посещают Крым. Если они после поездки в Крым соберутся, к примеру, навестить родственников на Украине – рискуют получить тюремный срок. Это также напрямую касается публичных людей – артистов, политиков. Если в газетах напишут, что артист такой-то дал концерт в Крыму – это может служить доказательством», - пояснил Владимир Жарихин.

Эксперт также уточнил, что в «группу риска» входят и представители гуманитарных организаций, посещающих самопровозглашенные республики Донбасса, и оценил подписание этого документа как «продолжение войны с Россией всеми методами, кроме артиллерийских», пишет RT.