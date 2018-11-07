На Украине не состоялась продажа российского судна «Норд»

Назначенные на 7 ноября электронные торги по продаже изъятого Украиной российского рыболовного траулера «Норд» признаны не состоявшимися. Об этом сообщил организатор продажи российского судна. Российских моряков с «Норда» обменяли на семерых украинцев

Продажа российского траулера была поручена украинскому госпредприятию, которое назначило на 7 ноября аукционные торги. Стартовая стоимость «Норда» была оценена в 1,63 миллиона гривен (свыше 58 тысяч долларов).

Желающие выкупить построенное в 1989 году судно нашлись – на аукцион по продаже этого лота было подано 12 заявок. Однако организатор торгов по неизвестным причинам отклонил все поданные заявки. В итоге торги были признаны несостоявшимися.

«Торги не состоялись на основании отсутствия допущенных участников торгов», - приводит ТАСС сообщение организатора аукциона по продаже «Норда».