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Защитники непризнанной ДНР смогли ликвидировать известного снайпера-морпеха ВСУ
7 ноября 2018, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]
В зоне конфликта в Донбассе погиб известный снайпер Вооруженных сил Украины Сергей Савчук, воевавший против самопровозглашенной ДНР. Соответствующие сведения некоторое время назад появились в соцсети «ВКонтакте».
Разместивший данную информацию ополченец Анатолий Гелюх рассказал, что погибший, носивший позывной «Джоконда», служил в морской пехоте ВСУ. Снайпера уничтожил один из полков армии непризнанной республики. Гелюх в своем посте выразил благодарность представителям общественности за поставки снаряжения, помогшего ликвидировать «Джоконду».
Ранее в среду сообщалось, что отечественный эксперт Юрий Крутов придумал способ остудить воинственный пыл властей Украины, угрожающих республикам Донбасса. Согласно точке зрения аналитика, для усмирения Киева России необходимо воздействовать на Соединенные Штаты.
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