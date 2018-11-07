В зоне конфликта в Донбассе погиб известный снайпер Вооруженных сил Украины Сергей Савчук, воевавший против самопровозглашенной ДНР. Соответствующие сведения некоторое время назад появились в соцсети «ВКонтакте».

Разместивший данную информацию ополченец Анатолий Гелюх рассказал, что погибший, носивший позывной «Джоконда», служил в морской пехоте ВСУ. Снайпера уничтожил один из полков армии непризнанной республики. Гелюх в своем посте выразил благодарность представителям общественности за поставки снаряжения, помогшего ликвидировать «Джоконду».

Ранее в среду сообщалось, что отечественный эксперт Юрий Крутов придумал способ остудить воинственный пыл властей Украины, угрожающих республикам Донбасса. Согласно точке зрения аналитика, для усмирения Киева России необходимо воздействовать на Соединенные Штаты.