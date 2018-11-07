Спикер Совфеда планирует посетить Кубу
7 ноября 2018, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что планирует посетить Кубу. Ранее соответствующее приглашение озвучил председатель Госсовета и Совета министров страны Мигель Диас-Канель Бермудес.
Матвиенко подчеркнула, что очень благодарна за то, что ей поступило подобное предложение и заявила, что этот визит непременно состоится. Спикер Совфеда добавила, что точные сроки данной поездки будут обсуждаться по дипломатическим каналам в соответствии с графиком, передает РИА "Новости".
Напомним, ранее председатель Госсовета Кубы очень высоко оценил личный вклад Валентины Матвиенко в укрепление отношений двух стран.
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