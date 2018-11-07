Спикер Совфеда планирует посетить Кубу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что планирует посетить Кубу. Ранее соответствующее приглашение озвучил председатель Госсовета и Совета министров страны Мигель Диас-Канель Бермудес.

Матвиенко подчеркнула, что очень благодарна за то, что ей поступило подобное предложение и заявила, что этот визит непременно состоится. Спикер Совфеда добавила, что точные сроки данной поездки будут обсуждаться по дипломатическим каналам в соответствии с графиком, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее председатель Госсовета Кубы очень высоко оценил личный вклад Валентины Матвиенко в укрепление отношений двух стран.