Могерини уверена, что санкции против России сохранятся
7 ноября 2018, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]
Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини убеждена, что санкции против России из-за ситуации, сложившейся на Украине, будут сохранены. Об этом она заявила в рамках выступления перед студентами в Монреале.
По мнению Могерини, политика применения ограничений в отношении РФ будет продолжаться, поскольку в Европе осознают невозможность изменения границ при помощи силы. "Это табу", – подчеркнула дипломат, отметив, что в противном случае мир вернется на два века назад.
Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на слова Могерини, санкции – это лишь часть европейской политики. Кроме этой меры, предусмотрено также оказание поддержки украинской стороне.
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