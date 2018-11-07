Могерини уверена, что санкции против России сохранятся

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини убеждена, что санкции против России из-за ситуации, сложившейся на Украине, будут сохранены. Об этом она заявила в рамках выступления перед студентами в Монреале.

По мнению Могерини, политика применения ограничений в отношении РФ будет продолжаться, поскольку в Европе осознают невозможность изменения границ при помощи силы. "Это табу", – подчеркнула дипломат, отметив, что в противном случае мир вернется на два века назад.

Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на слова Могерини, санкции – это лишь часть европейской политики. Кроме этой меры, предусмотрено также оказание поддержки украинской стороне.