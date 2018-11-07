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Порошенко: РПЦ нечего делать на территории Украины
7 ноября 2018, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко в среду, 7 ноября, заявил, что в его стране Русской православной церкви нечего делать. Политик призвал всех ее представителей вернуться на территорию России.
Порошенко в рамках своего выступления в Киеве на конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед" заявил, что в Кремле собирают Совбез под председательством президента РФ Владимира Путина и обсуждают способы защиты РПЦ на Украине. По мнению политика, подобные действия не являются "нормальными", а российской церкви и вооруженным силам РФ нечего делать на украинской территории, передает РИА "Новости".
Глава Украины также отметил, что его страна ждала получения автокефалии в течение долгих 1030 лет.
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