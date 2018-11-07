На Украине введена уголовная ответственность для граждан РФ за нарушение границы

Украинский лидер Петр Порошенко в среду, 7 ноября, подписал документ, согласно которому вводится уголовная ответственность для граждан России за незаконное пересечение государственной границы.

Верховная рада приняла данный закон 18 октября, а сегодня он был возвращен в парламент с подписью президента Украины, передает РИА "Новости".

В пояснительной записке уточняется, что за нарушение границы предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В случае повтора незаконного пересечения госграницы людьми, имеющими гражданство "государства-агрессора", срок будет составлять от трех до пяти лет.