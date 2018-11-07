Предупреждение о нависшей над воюющим Донбассом экокатастрофе огласили в ООН

Донбассу, на территории которого пятый год идут боевые действия между Вооруженными силами Украины и ополченцами самопровозглашенных ДНР и ЛНР, угрожает экологическая катастрофа. С таким предупреждением выступили в Организации Объединенных Наций.

В публикации, размещенной на интернет-ресурсе «Новости ООН», констатируется, что с момента начала военного противостояния в Донбассе были разрушены экосистемы на площади, составляющей как минимум 530 тысяч гектаров. В частности, нанесен ущерб восемнадцати природным заповедникам и лесным массивам, расположенным на 150 тысяч га.

В настоящее время регион находится на пороге экологической катастрофы, отметила Лейла Урекенова, эксперт одной из программ международной организации. Урекенова призвала в срочном порядке провести оценку ущерба, нанесенного природе востока Украины, и свести вредные последствия к минимуму.