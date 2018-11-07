Песков: Россия не вмешивалась в выборы ни в одной стране мира

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина заявил днем в среду, 7 ноября, что Россия не вмешивается в электоральные процессы ни в одной стране мира, в частности, в США.

Дмитрий Песков отметил, что Кремль не ждет ухудшений отношений Москвы и Вашингтона после выборов в Конгресс США, так как ситуация уже сейчас является довольно сложной, передает РИА "Новости". Пресс-секретарь российского лидера отметил, что РФ не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в избирательный процесс ни в одном государстве, несмотря на "фобии" Соединенных Штатов.

Напомним, согласно последним прогнозам специалистов, ознакомившихся с предварительными итогами выборов, республиканцы сохранили большинство в сенате.