Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Константинополю
7 ноября 2018, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]
Уточняется, что в данном законе говорится о передачи церкви в постоянное пользование Константинополю для совершения религиозных обрядов, процессий, церемоний и богослужений.
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