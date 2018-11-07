Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Константинополю

Украинский лидер Петр Порошенко утвердил передачу Андреевской церкви в безвозмездное пользование Константинопольскому патриархату. Глава Украины к настоящему моменту подписал соответствующий закон.



Речь идет о бумагах, в которых указаны особенности пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", передает RT данные Верховной рады. В пояснении к документу подчеркивается, что он был возвращен с подписью Петра Порошенко.



Уточняется, что в данном законе говорится о передачи церкви в постоянное пользование Константинополю для совершения религиозных обрядов, процессий, церемоний и богослужений.