На вокзале в центре Барселоны ищут бомбу

На вокзале Сантс в центре Барселоны в среду, 7 ноября, ищут бомбу. Согласно последней информации правоохранительных органов Каталонии Mossos d'Esquadra, движение поездов временно остановлено.

В настоящий момент на железнодорожных путях работают специалисты по обезвреживанию взрывчатки, они тщательно исследуют местность вокруг вокзала.

Как сообщает РИА "Новости", сотрудники служб безопасности ранее сегодня при помощи сканера зафиксировали предмет, напоминающий по форме взрывное устройство. Уточняется, что оно находится внутри чемодана. Другой информации пока нет. Полицейские призывают не паниковать и не распространять непроверенные слухи.