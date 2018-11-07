Жителям Донбасса предрекли массовое уничтожение из-за его возвращения на Украину
7 ноября 2018, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]
В случае возвращения Донбасса в состав Украины его жителей начнут уничтожать в массовом порядке. Такой прогноз в разговоре с представителями прессы озвучил отечественный военный эксперт Юрий Кнутов.
Согласно точке зрения аналитика, после восстановления контроля Киева над ДНР и ЛНР на территории народных республик произойдут зачистки, подобные тем, что были осуществлены в Чили режимом диктатора Аугусто Пиночета. Массу людей, проживающих в Донбассе, ждет похищение и уничтожение, отметил Кнутов.
Эксперт добавил, что вероятная победа в противостоянии с непризнанными государствами окрылит «ястребов» в Киеве. В связи с возвращением Донбасса агрессивность украинского руководства по отношению к российскому Крыму возрастет в разы, процитировало Юрия Кнутова сетевое издание ФАН.
Ранее сегодня сообщалось, что в сети выложили видео удара Вооруженных сил Украины в спину убегающим бойцам ополчения на Светлодарской дуге.
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