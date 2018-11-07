Политолог рассказал, как выборы в Конгресс США повлияют на отношения с Россией

Российский политолог в среду, 7 ноября, рассказал, как выборы в Конгресс США повлияют на отношения Вашингтона и Москвы. Сегодня утром появились предварительные итоги голосования в Соединенных Штатах.

Политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что выборы в Конгресс вряд ли отразятся на траектории отношений России и США.