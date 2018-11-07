Эксперт оценил предварительные итоги выборов в США

Российский эксперт в среду, 7 ноября, оценил предварительные итоги выборов в Конгресс США. В минувший вторник в стране началось голосование, а уже сегодня утром появилась информация о результатах.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок заявил, что итоги, согласно которым Республиканская партия обеспечила себе большинство в сенате, но при этом не получила большинство в палате представителей, являются "сверхтипичными".