Житель Украины попытался проникнуть по железнодорожной дамбе в Крым

Гражданин Украины попытался проникнуть на территорию Крыма по железнодорожной дамбе. Соответствующую информацию утром в среду, 7 ноября, предоставили в крымском погрануправлении ФСБ России.

Мужчину, который пытался попасть в в Крым в обход КПП, минувшей ночью задержали пограничники. Известно, что при себе у жителя Украины не было документов, удостоверяющих личность. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения, передает сегодня РИА "Новости".

Уточняется, что задержанный не оказывал сопротивления, однако и на вопросы о своих действиях отвечать не пожелал. Сейчас устанавливается личность этого человека.