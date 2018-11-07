Житель Украины попытался проникнуть по железнодорожной дамбе в Крым
7 ноября 2018, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]
Гражданин Украины попытался проникнуть на территорию Крыма по железнодорожной дамбе. Соответствующую информацию утром в среду, 7 ноября, предоставили в крымском погрануправлении ФСБ России.
Мужчину, который пытался попасть в в Крым в обход КПП, минувшей ночью задержали пограничники. Известно, что при себе у жителя Украины не было документов, удостоверяющих личность. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения, передает сегодня РИА "Новости".
Уточняется, что задержанный не оказывал сопротивления, однако и на вопросы о своих действиях отвечать не пожелал. Сейчас устанавливается личность этого человека.
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