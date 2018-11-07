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Известный журналист озвучил версию, почему украинские ПВО сбили Ту-154

7 ноября 2018, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

Известный журналист озвучил версию, почему украинские ПВО сбили Ту-154

Российский тележурналист Андрей Караулов на своей странице в Facebook, основываясь на архивных документах и беседах с коллегами-журналистами, озвучил причину, по которой украинские ПВО случайно сбили 4 октября 2001 году самолёт Ту-154 рейса Тель-Авив – Новосибирск.

По его версии, разработчики С-200 - завод им. В.Я. Климова - в своё время обнаружили, что ракета летит дальше, чем на указанные в технических условиях 200 км. Возможно, Александр Саркисов доложил министру обороны Дмитрию Устинову, что реальная дальность ракеты составляет 375-400 км, и попросил новое техзадание. Но это как минимум 3-4 года, а генсеку уже доложено, что ракета готова. Тогда, по версии Караулова, решили С-200 оставить как есть, но тут же начали работать над С-300 и С-400.

Возможно поэтому, украинцы, целясь в мишень, не ожидали, что вторая ракета долетит 375 км до гражданского самолёта. По дальности она не должна была долететь, но украинцы не знали, что российские разработчики в своё время перевыполнили план, сделав ракету в два раза мощнее. По словам Караулова, украинские братья по оружию всегда отличались самонадеянностью. Они ни с кем не советовались, тем более с российской стороной.

Правда, тележурналист несколько раз подчёркивает, что это всего лишь его версия.

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