После промежуточных выборов в Конгресс Трамп публично похвалил сам себя
7 ноября 2018, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп утром в среду после проведения в США промежуточных выборов в Конгресс публично похвалил сам себя. Голосование в стране началось в минувший вторник, 6 ноября.
Президент Соединенных Штатов опубликовал на своей странице цитату из книги, в которой говорится, что за последние 105 лет всего лишь пять раз случалось, что действующий лидер страны выиграл места в Сенате в предвыборный период. "В мистере Трампе есть что-то магическое", – цитирует политик слова писателя Бена Стайна.
Кроме того, уточняется, что действующий американский лидер потрясающе "добывает голоса избирателей" и "великолепно проводит избирательные кампании", передает "Свободная пресса". Подчеркивается также, что против Дональда Трампа выступают почти все СМИ, которые ежедневно его "атакуют", однако он и из этой ситуации извлекает выгоду.
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