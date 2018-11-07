Стали известны секреты феноменального похудения герцогини Кэтрин

Герцогиня Кэтрин стала матерью в третий раз весной прошлого года, а уже сейчас она выглядит более стройной, чем до первой беременности. Стали известны тайны феноменального похудения жены принца Уильяма.

Совсем недавно герцогиня вышла из декретного отпуска и приступила к своим обязанностям. Она начала появляться на различных мероприятиях, и все присутствующие отмечают, что многодетная мать находится в прекрасной форме.

Источники утверждают, что Кэтрин ненавидит диеты, однако ради хорошей фигуры ей пришлось исключить из своего рациона всю вредную пищу, передает teleprogramma.pro. Супруга принца придерживается строгих принципов питания и ест в основном овощи и ягоды. Кроме того, женщина ежедневно занимается спортом в домашних условиях и на постоянной основе посещает бассейн.