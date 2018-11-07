Обнародовано видео удара ВСУ в спину убегающим ополченцам на Светлодарской дуге

Вооруженные силы Украины атаковали ополченцев Донбасса на Светлодарской дуге. Удар сняли на видео, ролик разместил в социальной сети Facebook один из благотворительных фондов, оказывающих помощь ВСУ.

В описании к выложенным кадрам говорится, что защитники Донбасса проводили разведку. Во время возвращения на свои позиции они попали под обстрел. Киевские силовики атаковали противника, применив гранатометы.

На записи можно увидеть, как ополченцы удаляются от позиций украинских военных, передвигаясь бегом. Затем бойцы падают.

В Донбассе пятый год продолжается противостояние между ВСУ и сторонниками независимости региона. Ранее в среду сообщалось, что отечественный военный аналитик Юрий Кнутов раскрыл детали плана Киева, который предполагает захват территории противостоящих Украине ДНР и ЛНР по сценарию, реализованному в 1990-х годах в Хорватии.