Многие американцы считают иммиграционную политику Трампа крайне жесткой

В США почти половина избирателей - 48 процентов - считают иммиграционную политику своего президента Дональда Трампа крайне жесткой. В Соединенных Штатах подводят итоги промежуточных выборов в Конгресс.

Трамп о предварительных выборах в Конгресс: потрясающий успех

Социологи проводят опросы, как избиратели оценивают политику и деятельность главы Белого дома. Около половины избирателей оценивают иммиграционную политику Дональда Трампа как чрезвычайно жесткую, - сообщает Газета.ру со ссылкой на эфир телеканала CNN.

16% опрошенных избирателей назвали действия американского лидера в отношении мигрантов слишком мягкими, еще 32% респондентов считают иммиграционную политику Трампа достаточно взвешенной. По мнению 28% респондентов, проводимая республиканцами налоговая политика идет на пользу американцам, 23% считают ее вредоносной и 45% воздержались от комментария.

Некоторые американцы одобряют деятельность Трампа. Говорят, что он своеобразный, но выполняет все свои обещания. Есть мнения, что президент разобщает народ - и это Трампу минус.

Напомним, Дональд Трамп 30 октября, предупредил беженцев, которые хотят перейти границу Мексики и США, что с американской стороны их встретят военные.

Трамп сообщил, что США ограничат или прекратят помощь беднейшим странам Центральной Америки.