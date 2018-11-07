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Многие американцы считают иммиграционную политику Трампа крайне жесткой
7 ноября 2018, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]
В США почти половина избирателей - 48 процентов - считают иммиграционную политику своего президента Дональда Трампа крайне жесткой. В Соединенных Штатах подводят итоги промежуточных выборов в Конгресс.
Социологи проводят опросы, как избиратели оценивают политику и деятельность главы Белого дома. Около половины избирателей оценивают иммиграционную политику Дональда Трампа как чрезвычайно жесткую, - сообщает Газета.ру со ссылкой на эфир телеканала CNN.
16% опрошенных избирателей назвали действия американского лидера в отношении мигрантов слишком мягкими, еще 32% респондентов считают иммиграционную политику Трампа достаточно взвешенной. По мнению 28% респондентов, проводимая республиканцами налоговая политика идет на пользу американцам, 23% считают ее вредоносной и 45% воздержались от комментария.
Некоторые американцы одобряют деятельность Трампа. Говорят, что он своеобразный, но выполняет все свои обещания. Есть мнения, что президент разобщает народ - и это Трампу минус.
Напомним, Дональд Трамп 30 октября, предупредил беженцев, которые хотят перейти границу Мексики и США, что с американской стороны их встретят военные.
Трамп сообщил, что США ограничат или прекратят помощь беднейшим странам Центральной Америки.
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