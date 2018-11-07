Противолодочный самолет ВМС США был зафиксирован у берегов Крыма

В минувший вторник, 6 ноября, у берегов Крыма и в районе Керченского пролива был зафиксирован противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon, который принадлежит ВМС Соединенных Штатов Америки.

Согласно последней информации осведомленных источников, самолет, приближавшийся к границам полуострова, имел бортовой номер 168764, передает ФБА "Экономика сегодня". Известно, что Boeing P-8 Poseidon создан для выявления и уничтожения вражеских подводных лодок.

Отметим, что ранее в этом регионе находился с разведывательной целью стратегический беспилотник США RQ-4A Global Hawk. Предполагается, что он летал над линиями разграничения в Донбассе.