Власти Украины приготовили для республик Донбасса «хорватский сценарий», подразумевающий молниеносный захват территорий самопровозглашенных республик. С таким заявлением выступил отечественный военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам аналитика, в Киеве рассчитывают взять под контроль ДНР и ЛНР за пять дней. Раньше на это отводилось три дня, однако планы скорректировали.

Как отметил Кнутов в разговоре с интернет-изданием ФАН, с целью реализации своего замысла Украина активно перевооружается. В армии соседнего государства модернизируют устаревшие советские образцы, оснащая их электроникой, которую поставляет Запад. В результате этой работы оружие нередко получает неплохие характеристики, заявил собеседник журналистов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что генсек ООН Томас Гремингер назвал единственный способ прекратить войну в Донбассе.