Военный аналитик назвал детали плана Киева по молниеносному захвату ДНР и ЛНР
7 ноября 2018, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Украины приготовили для республик Донбасса «хорватский сценарий», подразумевающий молниеносный захват территорий самопровозглашенных республик. С таким заявлением выступил отечественный военный эксперт Юрий Кнутов.
По словам аналитика, в Киеве рассчитывают взять под контроль ДНР и ЛНР за пять дней. Раньше на это отводилось три дня, однако планы скорректировали.
Как отметил Кнутов в разговоре с интернет-изданием ФАН, с целью реализации своего замысла Украина активно перевооружается. В армии соседнего государства модернизируют устаревшие советские образцы, оснащая их электроникой, которую поставляет Запад. В результате этой работы оружие нередко получает неплохие характеристики, заявил собеседник журналистов.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что генсек ООН Томас Гремингер назвал единственный способ прекратить войну в Донбассе.
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