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Трамп о предварительных выборах в Конгресс: потрясающий успех

7 ноября 2018, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп о предварительных выборах в Конгресс: потрясающий успех
фото: globallookpress.com

Американский лидер Дональд Трамп утром в среду, 7 ноября, назвал "потрясающим успехом" итоги промежуточных выборов в Конгресс. Согласно последней информации, президент поблагодарил жителей страны.

Трамп обратился к сторонникам перед выборами в Конгресс

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До этого на своей страничке в социальной сети Twitter глава США призывал граждан идти голосовать. Промежуточные выборы начались в стране накануне. В рамках голосования американцы переизберут 35 из 100 сенаторов, 39 губернаторов, 435 членов палаты представителей Конгресса, а также более 6 тысяч членов законодательных собраний штатов, членов советов школьных округов и судей.

В американских СМИ уже появились первые прогнозы. В частности, телеканал CNN полагает, что республиканцы в рамках выборов в нижнюю палату почти сравнялись с демократами. К настоящему моменту партии набирают 85 и 86 мест соответственно. 

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