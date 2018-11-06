Билл Гейтс в Пекине представил туалет, работающий без воды

Основатель Microsoft Билл Гейтс представил на международной выставке в Пекине революционную высокотехнологичную модель туалета, которая не требует воды и подключения к канализации.

Гейтс участвовал в выставке в качестве основателя фонда, потратившего на стимулирование исследований в сфере сантехники в общей сложности не менее двухсот миллионов долларов.

Продемонстрированное им общественности новое устройство разделяет твердые и жидкие отходы. Затем сантехническая инновация перерабатывает их в удобрения при помощи химикатов.

По словам Гейтса, работа над данным проектом заняла годы, сейчас продукт готов к выходу на рынок. Концепцию вскоре планируется передать производителям, сказал миллиардер.









фото: Instagram