Билл Гейтс в Пекине представил туалет, работающий без воды
6 ноября 2018, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]
Основатель Microsoft Билл Гейтс представил на международной выставке в Пекине революционную высокотехнологичную модель туалета, которая не требует воды и подключения к канализации.
Гейтс участвовал в выставке в качестве основателя фонда, потратившего на стимулирование исследований в сфере сантехники в общей сложности не менее двухсот миллионов долларов.
Продемонстрированное им общественности новое устройство разделяет твердые и жидкие отходы. Затем сантехническая инновация перерабатывает их в удобрения при помощи химикатов.
По словам Гейтса, работа над данным проектом заняла годы, сейчас продукт готов к выходу на рынок. Концепцию вскоре планируется передать производителям, сказал миллиардер.
фото: Instagram
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