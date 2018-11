В Австралии тинейджеры захватили колонию

Подростки в центре задержания несовершеннолетних имени Дона Дейла в Австралии напали на двух сотрудников колонии. В результате бунта тинейджерам удалось захватить здание, сообщают местные СМИ.

Захватчики вооружены ножами и бутылками с зажигательной смесью. Есть информация, что над зданием центра поднимается дым. На месте уже работают около двух десятков экипажей полиции.

В центре учреждения видно пламя, из здания валит густой дым, слышны крики. По периметру колонии выстроились бригады спасателей. На месте также дежурят пожарные расчеты.





BREAKING: A building at the Don Dale Youth Detention Centre has gone up in flames during a disturbance that has been ongoing since 645pm @9NewsAUS #9News pic.twitter.com/s6OfGXRR6Q