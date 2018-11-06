В Германии двое мужчин украли более 100 туалетных кабинок
6 ноября 2018, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник перед судом Дюссельдорфа предстанут двое мужчин, которых обвиняют в краже более ста туалетных кабинок с целью последующей перепродажи. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.
Двое подельников 40 и 28 лет всего за два месяца прошлого года сумели украсть в общей сложности 106 туалетных кабинок, стоимость каждой из которых оценивается в 650 евро.
Мужчины нашли посредника, с которым договорились о продаже ворованного товара одной из фирм, расположенной в Нидерландах. Что станет с правонарушителями далее - решит суд.
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