В Германии двое мужчин украли более 100 туалетных кабинок

Во вторник перед судом Дюссельдорфа предстанут двое мужчин, которых обвиняют в краже более ста туалетных кабинок с целью последующей перепродажи. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

Двое подельников 40 и 28 лет всего за два месяца прошлого года сумели украсть в общей сложности 106 туалетных кабинок, стоимость каждой из которых оценивается в 650 евро.

Мужчины нашли посредника, с которым договорились о продаже ворованного товара одной из фирм, расположенной в Нидерландах. Что станет с правонарушителями далее - решит суд.