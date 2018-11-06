Генсек ОБСЕ озвучил единственный путь завершения войны между ВСУ и Донбассом

В ОБСЕ рассказали о единственном пути завершения противостояния между Вооруженными силами Украины и ополченцами Донбасса. По данному вопросу высказался генеральный секретарь международной организации Томас Гремингер.

Некоторое время назад Гремингер провел встречу с Сергеем Лавровым, возглавляющим российский МИД. По итогам переговоров с представителем Москвы генсек ОБСЕ отметил, что единственным способом урегулировать конфликт является полная реализация положений договоренностей о перемирии, заключенных в Минске, пишет интернет-ресурс «Новороссия».

Боевые действия на востоке Украины продолжаются пятый год. Ранее сегодня сообщалось, что политический эксперт Роман Безпалько объяснил невозможность примирения нынешних киевских властей с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.