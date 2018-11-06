В Ираке обнаружены более 200 массовых захоронений жертв террористов

В докладе, представленном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, представлена информация, что в иракских регионах, подконтрольных ИГ*, нашли свыше 200 массовых захоронений.

Сообщается, что специалисты ООН, используя данные иракских властей, задокументировали 202 места массовых захоронений. Большинство из них находятся в провинции Найнава - 95 могил.

По предварительным оценкам, в них могут находиться тела от 6 до 12 тысяч человек, в том числе женщин и детей. Не исключено, что в настоящий момент найдены не все захоронения.

По словам верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, в захоронениях найдены людей, "безжалостно убитых за отказ следовать искаженной идеологии ИГ*".

Бачелет считает, что среди них также представители этнических и религиозных меньшинств. Она уверена: их семьи "имеют право знать, что случилось с их близкими".

*Запрещенная в России террористическая организация