Выложен сценарий создания Украиной и Молдавией котла для миротворцев из России
6 ноября 2018, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]
Российский миротворческий контингент, который дислоцирован в Приднестровье, может попасть в котел, созданный Украиной и Молдавией. Об этом говорится в материале, опубликованном отечественными СМИ.
В начале прошлого месяца украинский президент Петр Порошенко объявил, что в армии страны созданы соединения, готовые отразить «агрессию» как со стороны Крыма, так и со стороны Приднестровья. «Независимая газета» пишет, что вероятен сценарий, при котором Киев окажет помощь Кишиневу в выдворении миротворцев РФ с территории непризнанной республики.
В случае проведения совместной операции молдавские войска встанут на границе самопровозглашенного государства по Днестру, киевские соединения – на границе с Украиной. После закрепления подразделений на их новых позициях российский контингент попадет в котел. Если военные не захотят уйти по организованному Украиной коридору, им придется держать оборону, отмечается в процитированной публикации.
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