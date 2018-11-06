Выложен сценарий создания Украиной и Молдавией котла для миротворцев из России

Российский миротворческий контингент, который дислоцирован в Приднестровье, может попасть в котел, созданный Украиной и Молдавией. Об этом говорится в материале, опубликованном отечественными СМИ.

В начале прошлого месяца украинский президент Петр Порошенко объявил, что в армии страны созданы соединения, готовые отразить «агрессию» как со стороны Крыма, так и со стороны Приднестровья. «Независимая газета» пишет, что вероятен сценарий, при котором Киев окажет помощь Кишиневу в выдворении миротворцев РФ с территории непризнанной республики.

В случае проведения совместной операции молдавские войска встанут на границе самопровозглашенного государства по Днестру, киевские соединения – на границе с Украиной. После закрепления подразделений на их новых позициях российский контингент попадет в котел. Если военные не захотят уйти по организованному Украиной коридору, им придется держать оборону, отмечается в процитированной публикации.