СМИ: 10-летней жительнице США предъявили обвинения в убийстве младенца

Десятилетней жительнице американского штата Висконсин предъявили обвинения в умышленном убийстве младенца. Сообщение о происшествии в округе Чиппева поступило в правоохранительные органы 30 октября.

Шестимесячного ребенка нашли с ранениями в области головы в детском саду. Малыш был доставлен в больницу, где он умер 1 ноября, передает издание Star Tribune.

Ключевой подозреваемой стала одна из девочек, которая в тот день находилась в детском учреждении. Она сообщила шерифу, что взяла ребенка на руки, но случайно уронила его, вследствие чего он ударился о подставку для ног головой. Младенец громко заплакал, а девочка стала паниковать и нанесла ему множество ударов по голове.

Предполагается, что дело десятилетней американки передадут в суд по делам несовершеннолетних.