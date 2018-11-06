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Объявлено место воюющих против Донбасса ВСУ в рейтинге сильнейших армий Европы
6 ноября 2018, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]
Стало известно место воюющих против республик Донбасса Вооруженных сил Украины в рейтинге самых сильных армий Европейского континента. Соответствующее исследование подготовила одна из зарубежных аналитических компаний.
Эксперты поставили ВСУ на десятую позицию. Согласно информации авторов рейтинга, численность армии бывшей советской республики с резервистами составляет более одного миллиона человек. Также в исследовании приведены сведения о военной технике, которой располагает Киев. В частности, у него имеются 240 единиц авиации, 2 214 танков, 625 ракетных установок, пишет сайт «Русская весна».
Украинская армия с весны 2014 года принимает участие в вооруженном конфликте на востоке страны. Ранее во вторник сообщалось, что политолог Роман Безпалько назвал причины невозможности примирения киевского режима с самопровозглашенными республиками Донбасса.
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