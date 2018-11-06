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Кто был заказчиком покушения на Катю Гандзюк, критиковавшую систему на Украины
6 ноября 2018, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]
В Киеве вчера митинговали после смерти облитой кислотой чиновницы Екатерины Гандзюк. В митинге возле здания МВД в украинской столице приняли участие примерно 500 человек. Президент Украины Петр Порошенко, комментируя смерть советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк призвал объединить усилия, помочь правоохранительным органам, помочь полиции, чтобы зло было наказано.
На Украине 4 ноября скончалась активистка Екатерина Гандзюк, критиковавшая систему в стране. Ей было 33 года.
И. о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк умерла в больнице. Активистка была госпитализирована 31 июля после нападения на нее с кислотой. Когда Катю, которая боролась против коррупции в МВД Украины, привезли в больницу, ее тело дымилось. Она надеялась, что поправится, станет на ноги и продолжит борьбу с системой.
Сама Екатерина в больнице заявляла, что среди заказчиков покушения на нее есть люди в погонах. Украинские СМИ пишут, что по делу нападения на известную активистку из пятерых подозреваемых трое уже под домашним арестом – Владимир Васянович, Виктор Горбунов и Вячеслав Вишневский. В СИЗО остается Никита Грабчук ("Мураха"). Его считают непосредственным исполнителем преступления – именно он подбежал и со спины вылил на молодую женщину литр концентрированной кислоты. И Сергей Торбин ("Опер"), которого считают организатором преступления. Все пятеро – бывшие бойцы АТО. Говорят, исполнителю заплатили 500 долларов.
Лидер фракции "Батькивщина", собирающаяся баллотироваться на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила, что смерть активистки Екатерины Гандзюк - это "- это приговор системе со всеми ее "реформами", "голой бравадой и восхвалениями".
"Что-то не так, что-то неправильно, что-то не в порядке, когда лучшие люди теряют жизнь в ежедневной борьбе ... Незаменимые люди - бывают ..", - написала Тимошенко в Facebook.
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