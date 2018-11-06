РПЦ: на Украине после получения автокефалии произойдет передел собственности

В РПЦ считают, что после получения автокефалии на Украине произойдет передел церковной собственности. В московском патриархате отметили, что ситуация становится в настоящий момент все более напряженной.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион отметил, что президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что никакого передела церковной собственности не будет, однако, вероятнее всего, на деле все получится иначе.