С севера Украину ждёт вторжение на комбайнах и тракторах...

В конце октября в белорусском Гомеле прошла встреча белорусского и украинского президентов, на которой было заключено контрактов на 100 млн. долларов и 12 соглашений различных уровней. Президенты демонстрировали крепкую дружбу, полное доверие и мирные намерения.



При этом товарооборот между Украиной и Белоруссией составляет 3,66 млрд долларов в год. Украина в два раза больше покупает у Белоруссии, чем продаёт. Большую часть белорусского экспорта на Украину до сих пор составляли российские нефтепродукты. На реэкспорте российского бензина и дизтоплива Белоруссия получала до 5 процентов своего ВВП. Но с ноября 2018 года Россия прекратила беспошлинные поставки в Белоруссию своих нефтепродуктов.



Помимо топлива, Белоруссия поставляет соседней республике продукты тяжелого машиностроения, удобрения, имеет сборочные производства своей техники на территории Украины.



Но не всё так гладко в международных отношениях Белоруссии и Украины. МИД Украины предупредил своих граждан об опасности пребывания на территории Белоруссии в связи с арестами журналистов незалежной. На международных форумах Белоруссия голосует против киевских инициатив. Минск обвиняют в подыгрывании Москве. Словом, тёплые дружеские отношения не совсем однозначные.



Президенты Украины и Белоруссии подчеркнули 100%-ное доверие друг другу. Александр Лукашенко даже заверил коллегу: «Если мы придём к вам с севера, то только на комбайнах и тракторах, но мы никогда не придем к вам на танках».



