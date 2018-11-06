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Лукашенко: российская военная база на территории Белоруссии не нужна
6 ноября 2018, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]
Белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник, 6 ноября, сделал важное заявление. По словам политика, в создании российской военной базы на территории Белоруссии нет никакой необходимости.
Лукашенко заметил, что в последнее время вопрос возникновения на белорусской территории базы РФ часто обсуждается. Он, однако, убежден, что Минск в состоянии самостоятельно обеспечить безопасность, а военно-политический союз с Москвой будет действовать вне зависимости от наличия данного объекта.
Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова Александра Лукашенко, Белоруссия может противостоять при необходимости любой агрессии.
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