Лукашенко: российская военная база на территории Белоруссии не нужна

Белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник, 6 ноября, сделал важное заявление. По словам политика, в создании российской военной базы на территории Белоруссии нет никакой необходимости.

Лукашенко заметил, что в последнее время вопрос возникновения на белорусской территории базы РФ часто обсуждается. Он, однако, убежден, что Минск в состоянии самостоятельно обеспечить безопасность, а военно-политический союз с Москвой будет действовать вне зависимости от наличия данного объекта.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова Александра Лукашенко, Белоруссия может противостоять при необходимости любой агрессии.