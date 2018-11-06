Президент Франции призвал создать общеевропейскую армию

Французский лидер Эммануэль Макрон озвучил резонансную идею. В рамках беседы с журналистами президент Франции предложил создать "общеевропейскую армию", которая была бы независимой от США.

Макрон убежден, что европейцев не удастся защитить, если не будет принято решение о создании подобной армии, передает сегодня радиостанция Europe 1. По словам политика, сейчас в Европе часто фиксируются случаи вмешательства во внутренние демократические процессы, а также в киберпространство государств.

Президент Франции подчеркнул, что европейские страны должны защищаться не только от Российской Федерации и Китая, но даже от Соединенных Штатов.