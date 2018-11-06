Объяснена невозможность примирения киевского режима с непризнанными ДНР и ЛНР

Мирное урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе при действующей украинской власти невозможно. Соответствующее заявление в разговоре с журналистами сделал политический эксперт Роман Беспалько.

Беспалько отметил, что Киеву и его западным партнерам не выгодно прекращать боевые действия, так как военное противостояние «является эффективной точкой давления» на Москву. Кроме того, в случае завершения конфликта антироссийский курс, реализуемый украинскими руководителями, потеряет свой смысл, и они лишатся монополии на власть.

По словам Безапалько, мир в Донбасс придет только после сноса политической системы в Киеве. Руководство соседнего государства должно полностью обновиться, процитировало аналитика ФБА «Экономика сегодня».

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Сергей Марков рассказал о желании украинского президента Петра Порошенко привлечь Турцию к зачистке непризнанных ДНР и ЛНР.