Эксперт оценил слова Трампа о том, что встреча с Путиным может не состояться

Российский эксперт сегодня утром оценил слова президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Париже 11 ноября может не состояться.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что глава США не стесняется кардинально менять свои решения на прямо противоположные. В данной ситуации для него ключевую роль играют выборы в Конгресс, которые обозначат границы его возможностей внутри страны.