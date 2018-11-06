Эксперт оценил слова Трампа о том, что встреча с Путиным может не состояться

Российский эксперт сегодня утром оценил слова президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Париже 11 ноября может не состояться.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что глава США не стесняется кардинально менять свои решения на прямо противоположные. В данной ситуации для него ключевую роль играют выборы в Конгресс, которые обозначат границы его возможностей внутри страны.
В беседе с RT
эксперт отметил, что Трамп, вероятно, будет использовать в своей политике антироссийские элементы, чтобы завоевать уважение определенной группы избирателей. Политику, по словам Безпалько, приходится корректировать свои планы и действия в соответствии с ситуацией внутри Штатов и внешнеполитическими интересами страны.