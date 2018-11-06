Десятки профилей в Facebook были заблокированы перед выборами в Конгресс США

Руководство социальной сети Facebook перед выборами в Конгресс США и местные органы власти заблокировало несколько десятков подозрительных профилей, вероятно, связанных с иностранными субъектами.

В соцсети отметили, что в минувшее воскресенье к ним обратились сотрудники правоохранительных органов страны, которые сообщили о странной онлайн-активности. В общей сложности в Facebook зафиксировали 30 подозрительных аккаунтов, а в Instagram – еще 85, передает kp.ru.

Страницы были незамедлительно заблокированы. В настоящий момент специалисты проводят по данному факту детальное расследование.

Напомним, выборы в Конгресс и местные органы власти пройдут в США 6 ноября.