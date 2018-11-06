Свидетельство усиленной подготовки Запада к войне с Россией назвал аналитик

Запад опережающими темпами готовится к вооруженному противостоянию с Российской Федерацией. Такую точку зрения в беседе с представителями СМИ озвучил отечественный эксперт Игорь Коротченко.

Некоторое время назад в НАТО заявили, что в случае конфликта с Москвой Североатлантический альянс столкнется со сложностями, связанными с транспортировкой своих соединений. По мнению Коротченко, данное высказывание является свидетельством того, что западный блок готовится к войне.

Аналитик добавил, что руководству РФ не следует оставлять без внимания агрессивные планы альянса. Согласно предположению эксперта, высказанному им в интервью РИА Новости, ответ Москвы будет асимметричным и относительно малозатратным.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что СМИ рассказали о «грязном плане» Соединенных Штатов по втягиванию России в новую гонку вооружений.