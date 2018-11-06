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Раскрыта вероятная роль Турции в украинском плане военного завоевания Донбасса
6 ноября 2018, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко намерен решить проблему Донбасса силовым путем при помощи Анкары. Такую точку зрения высказал российский политический эксперт Сергей Марков.
Некоторое время назад Порошенко встретился со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В ходе переговоров украинский лидер выступил с инициативой о введении в зону конфликта в Донбассе миротворческого контингента из Турции.
Как отметил Сергей Марков, Соединенные Штаты, которых политолог назвал «хозяином» Киева, планируют, что миротворцы возьмут на себя функции карательных батальонов либо расступятся перед наступающими на ДНР и ЛНР Вооруженными силами Украины. В случае реализации второго сценария в Донбассе повторятся события, произошедшие в 1990-х годах в Сербской Краине. По мнению Маркова, процитированного «Московским комсомольцем», Петр Порошенко рассчитывает на помощь Турции в завоевании самопровозглашенных республик по «хорватскому сценарию».
Ранее сообщалось, что в сети опубликовали видео с последствиями новой воздушной атаки киевских военных против ДНР.
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