Столетнего австралийца будут судить за надругательство над 94-летней старушкой

В Австралии будут судить 102-летнего жителя страны, который подозревается в надругательстве над 94-летней женщиной. Об этом сообщило издание «СПИД-инфо».

Инцидент произошел в доме престарелых, который расположен в пригороде Сиднея. Предполагаемому насильнику грозит до семи лет тюремного заключения, в настоящее время он отпущен под залог.

Суд состоится через несколько недель. Сотрудники учреждения, в котором проживали пострадавшая и подозреваемый, принесли извинения старушке, а также членам ее семьи.

Ранее сообщалось, что сестра изнасилованной в Уфе сотрудницы полиции рассказала о характере девушки.