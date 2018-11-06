Акимов: односторонние санкции США не повлияют на совместную работу России и КНР

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов во вторник, 6 ноября, заявил, что введение США и их союзниками односторонних санкций не окажет влияния на сотрудничество России и Китая.

Политик в рамках заседания в расширенном составе российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств отметил, что осложнение общей ситуации на политической арене не пошатнет российско-китайский диалог.

Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и председателя КНР Си Цзиньпина, совместная работа России и Китая важна для всего мира, а не только для двух стран. Она позволяет поддерживать глобальную стабильность и развивать диалог о многополярном мире.

Акимов подчеркнул, что за восемь месяцев 2018 года товарооборот между РФ и КНР приблизился к отметке 70 млрд долларов, а по итогам года данный показатель может составить 100 млрд долларов.