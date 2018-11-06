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Депутат Рады был задержан в Праге за попытку расплатиться фальшивыми евро
6 ноября 2018, 07:19 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Украины Андрей Лозовой сообщил, что его задержали в чешском аэропорту за попытку расплатиться в duty free фальшивыми евро. Политик отметил, что покупал в магазине подарок маме.
На кассе выяснилось, что купюры, которые у него были при себе, являются фальшивыми. В чешском законодательстве попытка сбыть ненастоящие банкноты приравнивается к их производству, вследствие чего Лозовой был задержан полицией.
На своей страничке в социальной сети Facebook депутат заявил, что средства менял его помощник, который, очевидно, "напоролся" на валютных аферистов.
Согласно некоторой информации, полученной РИА "Новости", обменник, в котором были получены фальшивые евро, исчез.
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