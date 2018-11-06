Американский генерал оценил потенциал России и угрозы для США

Соединенных Штаты не так боятся России, как Китая. Генерал Джозеф Данфорд - председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США - заявил, что, вероятно, Россия не представлять такую же угрозу для США, как Китай в 2025-2035 годах, так как не сможет поддерживать на текущем уровне свой потенциал.

Выступая в университете Дьюка, высокопоставленный представитель Пентагона пояснил: "Когда мы говорим о горизонте 2025-2035 годов – ориентир, по которому мы оцениваем свою способность выполнять свои функции на тот момент, – то мы способны будем добиться больших возможностей, чем Китай, и, возможно, Россия. Как он полагает, Россия = вряд ли сможет поддержать на том же уровне то, что она делает сейчас. По словам американского генерала, в России снижаются демографические и экономические показатели, - передает РИА Новости. "И я не считают, что Россия будет представлять такую же значительную угрозу в 2025-2035 годах, как Китай", — сказал он.

Выступление Джозефа Данфорда транслировалось на сайте Пентагона.