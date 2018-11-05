//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Постройневшая Наталия Медведева опубликовала фото из фитнес-зала
- Отец Анастасии Волочковой встал с инвалидного кресла впервые за 10 лет
- Поклонники едва узнали Михаила Боярского в домашней обстановке
- Татьяна Васильева продолжит ездить в метро после травмы
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Суд обязал короля Бельгии сделать тест на отцовство
5 ноября 2018, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]
Брюссельский апелляционный суд постановил, что монарху Альберту II в течение трех месяцев следует пройти тест на установление отцовства по требованию его предполагаемой дочери Дельфины Боэль.
Предполагается, что Дельфина Боэль является внебрачной дочерью монарха. Сам он, что вполне естественно, факт отцовства отрицает, сообщает сегодня РИА Новости.
Если девушке удастся доказать свое генетическое родство с нынешним королем Бельгии, то она станет принцессой и членом королевского дома, войдя в семью монарха.
Судебный процесс был начат Боэль в июне 2013 года, когда Альберт II, как действующий глава государства, пользовался иммунитетом. Сегодня де-юре его неприкосновенность утрачена.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
//В мире
Депутат Верховной рады призвал Россию готовиться к новой украинской оккупации
//Новости СМИ2
//Общество
"Государство не просило вас рожать", заявила уральская чиновница
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Здоровье
Поклонники едва узнали Михаила Боярского в домашней обстановке
В Геленджике во время парусной регаты перевернулись около 20 лодок
//Новости партнеров
Будьте осторожнее с лавочками: в Белоруссии находят в них иглы с кровью
Постройневшая Наталия Медведева опубликовала фото из фитнес-зала
//Общество
В Подмосковье бобры под покровом ночи мстят за разрушенные жилища
//Новости СМИ2
//В мире
//Политика
//Новости Redtram
//Общество
//Общество
//Футбол
//Общество
//В мире
Последствия новой воздушной атаки военных Украины против ДНР попали на видео
//Наука
Ученые предупреждают: смартфоны могут быть смертельно опасными
//Общество
Легендарный биатлонист предложил запретить олимпийцев в Госдуме
//Здоровье
Опубликованы советы медиков по спасению от опасного для жизни «тихого инфаркта»
//В мире
Эксперт прокомментировал введение санкций США в отношении Ирана
//Армия
Фрегат ВМФ РФ "Адмирал Макаров" взял курс в Средиземном море
Гражданин РФ похоронил мать за рубежом и в течение 15 лет получал за нее пенсию
//В мире
В США молодожены разбились на вертолете сразу после свадебной церемонии
Рабочего придавило бетонной плитой на стройплощадке в Москве