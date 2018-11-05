Суд обязал короля Бельгии сделать тест на отцовство

Брюссельский апелляционный суд постановил, что монарху Альберту II в течение трех месяцев следует пройти тест на установление отцовства по требованию его предполагаемой дочери Дельфины Боэль.

Предполагается, что Дельфина Боэль является внебрачной дочерью монарха. Сам он, что вполне естественно, факт отцовства отрицает, сообщает сегодня РИА Новости.

Если девушке удастся доказать свое генетическое родство с нынешним королем Бельгии, то она станет принцессой и членом королевского дома, войдя в семью монарха.

Судебный процесс был начат Боэль в июне 2013 года, когда Альберт II, как действующий глава государства, пользовался иммунитетом. Сегодня де-юре его неприкосновенность утрачена.