В Киеве признали, что призывная кампания находится на грани срыва

Призывная кампания в столице находится на грани срыва – по состоянию на начало ноября призвано менее 40%. Об этом сегодня на брифинге заявил военный комиссар Киева Сергей Клявлин.

Причинами тотальной неявки Клявлин считает негативное отношение к службе в ВСУ и снижение патриотического настроя на Украине. Киевлян, годных к службе, разыскивают с помощью органов Национальной полиции. Весной, по словам военного комиссара, ситуация была иной.

Осенний призыв начался на Украине 1 октября.