В Киеве признали, что призывная кампания находится на грани срыва
5 ноября 2018, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]
Призывная кампания в столице находится на грани срыва – по состоянию на начало ноября призвано менее 40%. Об этом сегодня на брифинге заявил военный комиссар Киева Сергей Клявлин.
Причинами тотальной неявки Клявлин считает негативное отношение к службе в ВСУ и снижение патриотического настроя на Украине. Киевлян, годных к службе, разыскивают с помощью органов Национальной полиции. Весной, по словам военного комиссара, ситуация была иной.
Осенний призыв начался на Украине 1 октября.
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