В Британии раскритиковали гендерно-нейтральных снеговиков‍

Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си вновь подверглась жесткой критике англичан. На сей раз - после выпуска детского шоу на телеканале CBeebies, в котором упоминались снеговики.

Создатели шоу, по всей видимости, желая избежать возможной критики и обвинений в сексизме, приняли решение включить в сценарий ведущей гендерно-нейтральное определение.

"Снег потрясающий. Ты лепишь снеголюдей и катаешься на санках", - цитирует издание The Sun фразу 20-летней ведущей шоу Catie"s Amazing Machines Кэти Маннингс.

Рассерженные родители назвали передачу "политически корректным мусором". Один из зрителей был крайне удивлен, узнав, что два снежных кома и морковка могут иметь пол.