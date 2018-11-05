//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Отец Анастасии Волочковой встал с инвалидного кресла впервые за 10 лет
- Поклонники едва узнали Михаила Боярского в домашней обстановке
- Татьяна Васильева продолжит ездить в метро после травмы
- Пока не родила, отбивается Нюша от назойливых поклонников
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
В Британии раскритиковали гендерно-нейтральных снеговиков
5 ноября 2018, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]
Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си вновь подверглась жесткой критике англичан. На сей раз - после выпуска детского шоу на телеканале CBeebies, в котором упоминались снеговики.
Создатели шоу, по всей видимости, желая избежать возможной критики и обвинений в сексизме, приняли решение включить в сценарий ведущей гендерно-нейтральное определение.
"Снег потрясающий. Ты лепишь снеголюдей и катаешься на санках", - цитирует издание The Sun фразу 20-летней ведущей шоу Catie"s Amazing Machines Кэти Маннингс.
Рассерженные родители назвали передачу "политически корректным мусором". Один из зрителей был крайне удивлен, узнав, что два снежных кома и морковка могут иметь пол.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
Депутат Верховной рады призвал Россию готовиться к новой украинской оккупации
//Новости СМИ2
//Общество
"Государство не просило вас рожать", заявила уральская чиновница
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Поклонники едва узнали Михаила Боярского в домашней обстановке
//Общество
//Новости партнеров
//Здоровье
Медики объяснили, почему у некоторых людей нет никакого желания пить воду
//Политика
СМИ поведали о плане США по втягиванию Москвы в крупнейшую гонку вооружений
//Политика
Видео, как обозреватель CNN в прямом эфире назвала Трампа "расистской свиньей"
//Общество
//Новости СМИ2
Задержан петербуржец, угрожавший убийством сотруднице "скорой помощи"
//Общество
//Общество
Свердловский губернатор отреагировал на скандальное заявление своей подчиненной
//Новости Redtram
//Общество
Легендарный биатлонист предложил запретить олимпийцев в Госдуме
//Здоровье
Опубликованы советы медиков по спасению от опасного для жизни «тихого инфаркта»
//В мире
Эксперт прокомментировал введение санкций США в отношении Ирана
//Армия
Фрегат ВМФ РФ "Адмирал Макаров" взял курс в Средиземном море
//Бокс/MMA
//В мире
//Общество
В РФ заявили о необходимости создания единой цифровой среды с Китаем
Пенсионер отдал 600 тысяч рублей интернет-мошеннику в Волгограде
//Общество
Озвучены предсказания православных старцев о завоевании Китаем российской Сибири
//В мире
//В мире