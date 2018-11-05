Депутат Верховной рады призвал Россию готовиться к новой украинской оккупации

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в воскресенье предупредил Россию о возможной оккупации и разделении страны. Парламентарий озвучил собственную версию исторических событий XVII века.

Мосийчук на своей страничке в социальной сети Facebook заявил, что в 1612 году Москва была освобождена отнюдь не от польских интервентов. По его мнению, войско тогда примерно на две трети состояло из "украинских казаков". Политик не стал исключать, что в будущем Киев может применить подобную тактику в рамках осады российских городов.

Парламентарий заметил, что история повторяется, вследствие чего современная Московия должна быть готова к новой украинской оккупации, передает РИА "Новости".