Эксперт прокомментировал введение санкций США в отношении Ирана

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в понедельник оценил введение санкций США в отношении Ирана.

Специалист также прокомментировал заявление иранского лидера Хасана Рухани о том, что его страна будет и дальше торговать нефтью вопреки ограничениям.

предоставит отсрочку восьми государствам — покупателям иранской нефти, чтобы они без каких-либо проблем перестроились на приобретение горючей жидкости у других поставщиков. По его словам, американская сторона самостоятельно создала систему, при которой ключевым покупателям единомоментно не запрещено импортировать иранскую нефть, но при этом они обязаны снижать объемы закупок. Подчеркивается, что к весне будущего года им придется отказаться от приобретения "черного золота" у Ирана. Предполагается, что за это время удастся понять, как именно функционирует механизм обхода санкций. В беседе с RT Юшков отметил, что Вашингтонамериканская сторона самостоятельно создала систему, при которой ключевым покупателям единомоментно не запрещено импортировать иранскую нефть, но при этом они обязаны снижать объемы закупок. Подчеркивается, что к весне будущего года им придется отказаться от приобретения "черного золота" у Ирана. Предполагается, что за это время удастся понять, как именно функционирует механизм обхода санкций.

Эксперт также убежден, чт Иран полностью с рынка не уйдет, однако объем экспорта может существенно сократиться – с 1,7 млн баррелей в сутки до 1 миллиона или меньше.